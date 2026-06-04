L’universo poetico di Enzo Bellini in mostra alla Galleria Stoppioni di Santa Sofia

Una mostra alla Galleria Stoppioni di Santa Sofia espone le opere di Enzo Bellini, caratterizzate da una dimensione sospesa. Le creazioni invitano a una riflessione sulla natura e sull’armonia, con un senso di tempo che sembra fermarsi. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

Una dimensione sospesa, dove il tempo sembra arrestarsi per dare spazio alla contemplazione e all'armonia della natura. La Galleria d'Arte Contemporanea Vero Stoppioni di Santa Sofia aprirà le porte alla mostra "Visioni apollinee. Ordine e bellezza nei disegni e incisioni di Enzo Bellini". 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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