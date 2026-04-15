Cosmogonico l’universo artistico di Francesco Bocchini in mostra alla Galleria Zamagni
Sabato 18 aprile alle 17 presso la Galleria Zamagni di Rimini si tiene l’inaugurazione della mostra personale intitolata
Sabato 18 aprile, alle 17, presso la Zamagni Galleria d’Arte di Rimini, inaugura "Cosmogonico", personale di Francesco Bocchini a cura di Valerio Dehò. Una mostra che segna una tappa importante nel percorso artistico di Francesco Bocchini che fonde linguaggi e tecniche diverse, tra disegno.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: "Cenere e crisalide", in mostra l'omaggio all'universo artistico di Carla Poggi
Le "Pietre traccianti" di Coli in mostra alla Galleria RossiniSi intitola Pietre traccianti la mostra che apre oggi alle 18 alla Galleria Rossini (via Rossini 36), con le sculture di Roberto Coli.