Libri e rose in mostra l’universo poetico di Jean-Michel Folon

La quinta edizione di Libri e rose si apre con la mostra “Folon – Livresse”, curata da Andrea Kerbaker. L’esposizione presenta l’universo poetico dell’artista, con opere e immagini che riflettono il suo stile e le sue tematiche. La rassegna è allestita in anteprima e si concentra sulla figura di Jean-Michel Folon, noto per il suo contributo nel campo dell’arte e della grafica.

Sarà la mostra “Folon – Livresse”, curata da Andrea Kerbaker, ad aprire in anteprima la quinta edizione di Libri e rose. Dal 29 aprile al 16 maggio, l’esposizione dedicata a Jean-Michel Folon (1934–2005) porta a Verona una selezione di opere provenienti dalla collezione personale del curatore.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: L'universo poetico di Moreno Zoli nella nuova raccolta "Riflessi nello specchio" Leggi anche: Vernissage e presentazione del catalogo 'Un mondo di sogni. L'universo onirico di Jean Calogero' Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Libri e rose: in mostra l'universo poetico di Jean - Michel Folon. Alla Biblioteca Civica di Verona Folon - Livresse, a cura di Andrea Kerbaker, dal 29 aprile al 16 maggio tra libri illustrati, copertine e visioni senza parole; Folon – Livresse inaugura Libri e Rose alla promoteca della Biblioteca Civica; Brillat - Savarin: tra gusto, cultura e politica L'eredità di un pensatore senza tempo.; Eddie Henderson omaggia Miles Davis al Teatro Ristori. Come Magritte, ma col panorama di Firenze: Jean-Michel Folon al Giardino delle RoseIl Giardino delle Rose di Firenze è uno splendido roseto che si trova appena sotto piazzale Michelangelo: da alcuni anni, è diventato un parco d'artista, perché ospita diverse sculture del belga ... finestresullarte.info Olivetti e l'arte - Jean Michel FolonLa seconda delle sei mostre del ciclo Olivetti e la cultura nell’impresa responsabile: OLIVETTI E L’ARTE: JEAN MICHEL FOLON. Questa esposizione rientra nel grande progetto di valorizzazione del ... artribune.com LA MOSTRA di LIBRI E ROSE Inaugura domani giovedì 29 aprile alle ore 18:00 nella Protomoteca della Biblioteca Civica la mostra dedicata al pittore belga Jean-Michel Folon, a cura di Andrea Kerbaker e ideata da Kasa dei Libri e Societa' Letteraria di - facebook.com facebook