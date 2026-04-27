Qualità della ricerca l’UNIVPM sopra la media nazionale | +8% nella qualità delle pubblicazioni e dottorati in crescita
L’Università Politecnica delle Marche si distingue nel panorama nazionale per i risultati ottenuti nel settore della ricerca. Secondo i dati recenti, la qualità delle pubblicazioni e dei dottorati è aumentata dell’8 per cento rispetto alla media italiana. Inoltre, si registra una crescita nel numero di giovani studiosi e nella capacità di confrontarsi con altri atenei a livello internazionale.
ANCONA - La qualità della ricerca, la crescita dei giovani studiosi e la capacità di competere a livello internazionale confermano il percorso virtuoso dell’Università Politecnica delle Marche nel sistema universitario nazionale. Lo certifica la quarta Valutazione della Qualità della Ricerca.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Una raccolta di contenuti
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