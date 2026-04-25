I risultati della valutazione sulla qualità della ricerca universitaria sono stati presentati ieri in Rettorato, evidenziando la posizione di primo posto per i fondi europei e ottimi risultati per la formazione dottorale. La presentazione si è concentrata sui temi di sviluppo, crescita, attrazione di fondi e qualità della ricerca, aspetti chiave analizzati nella seconda parte della relazione sulla VQR.

Sviluppo, crescita, attrazione di fondi e qualità sono le parole chiave che accompagnano la seconda parte della presentazione fatta ieri in Rettorato, quella relativa alla VQR, valutazione qualità della ricerca universitaria. Fatta dall’ Anvur – Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – la Vqr incide sulle assegnazioni ministeriali del Fondo di finanziamento universitario. L’ Università di Siena ha dunque ottenuto buoni risultati, in alcuni casi anche ottimi, nella quarta Valutazione della Qualità della ricerca (VQR), riferita al quinquennio 2020-2024, i cui primi risultati sono stati comunicati il 16 aprile scorso: l’aspettativa è che la performance della ricerca andrà dunque ad incidere (positivamente) sul prossimo Ffo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Qualità della ricerca: la valutazione: "Primi per i fondi europei e ottimi per formazione dottorale"

96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts

Notizie correlate

L'Anvur conclude la Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa la quarta Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) realizzata dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del...

Il ministero promuove a pieni voti Unibo: “Valutazione massima nella qualità della didattica e della ricerca”Bologna, 17 marzo 2026 — L’Università di Bologna conquista il risultato più alto nel sistema nazionale di valutazione della qualità universitaria...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Qualità della ricerca, Padova prima tra gli atenei statali davanti a Trento; L’Anvur conclude la Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024; Migliori università per qualità della ricerca, classifica Anvur; UniBas consolida qualità della ricerca.

Qualità della ricerca: la valutazione: Primi per i fondi europei e ottimi per formazione dottoraleSviluppo, crescita, attrazione di fondi e qualità sono le parole chiave che accompagnano la seconda parte della presentazione fatta ieri in Rettorato, quella relativa alla VQR, valutazione qualità del ... lanazione.it

Padova la migliore università d'Italia per la qualità della ricercaIl presidente del Veneto Alberto Stefani ha commentato: «Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni alla rettrice Daniela Mapelli, ai ricercatori, alle ricercatrici e a tutto il personale d ... padovaoggi.it

Qualità della vita | Siamo pronti ad affrontare la sfida della longevità I numeri della terza età sono in continua espansione. È da qui che parte «Longevity», il nuovo spin-off del Giornale di Brescia che, come ha ricordato Nunzia Vallini (direttrice Giornale di B - facebook.com facebook

Oggi al Vinitaly, vetrina dell’eccellenza italiana e simbolo della qualità, della tradizione e della forza del nostro settore vitivinicolo. Un comparto che porta nel mondo il nome dell’Italia con orgoglio, lavoro e competitività. Grazie a tutti coloro che mi hanno accolt x.com