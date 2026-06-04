L' unificazione in Romagna ha portato una crescita solida | la Cisl presenta il sesto bilancio di missione

Notizia in breve

Nella giornata di oggi, presso una struttura di San Patrignano, è stato presentato il sesto bilancio di missione della Cisl Romagna. La relazione evidenzia una crescita stabile delle attività e dei risultati raggiunti nel territorio. La presentazione ha coinvolto rappresentanti sindacali e membri della comunità. Non sono state fornite cifre specifiche o dettagli sui singoli interventi. La cerimonia si è svolta in un clima di confronto e condivisione di dati e obiettivi futuri.