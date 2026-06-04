L' unificazione in Romagna ha portato una crescita solida | la Cisl presenta il sesto bilancio di missione
Nella giornata di oggi, presso una struttura di San Patrignano, è stato presentato il sesto bilancio di missione della Cisl Romagna. La relazione evidenzia una crescita stabile delle attività e dei risultati raggiunti nel territorio. La presentazione ha coinvolto rappresentanti sindacali e membri della comunità. Non sono state fornite cifre specifiche o dettagli sui singoli interventi. La cerimonia si è svolta in un clima di confronto e condivisione di dati e obiettivi futuri.
Nella cornice di San Patrignano si è tenuta oggi la presentazione del sesto bilancio di missione della Cisl Romagna. Il documento traccia il bilancio delle attività e dell'impatto economico e sociale generato dall'organizzazione sindacale nel corso del 2025 a beneficio di lavoratori, pensionati e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Electrolux, la Cisl Romagna alza il muro contro i tagli: “Il nostro futuro non è una variabile di bilancio”Durante il Consiglio direttivo della Fim Cisl Romagna, tenutosi oggi a Cesena, si è parlato principalmente della crisi dello stabilimento di Forlì.
Unificazione comuni di Langhirano e Corniglio: la posizione della Cisl Parma PiacenzaLa CISL Parma Piacenza ha espresso la propria posizione riguardo al progetto di unificazione tra i comuni di Langhirano e Corniglio.
Si parla di: ROMAGNA: Bilancio 2025 della Cisl, territorio manifesta i primi segnali di crisi; Due parrocchie riunite in una. Nascerà la ‘San Giovanni Paolo II’.