Electrolux la Cisl Romagna alza il muro contro i tagli | Il nostro futuro non è una variabile di bilancio

Durante il Consiglio direttivo della Fim Cisl Romagna, tenutosi oggi nella sede di Cesena, si è affrontata la situazione dello stabilimento di Forlì, con particolare attenzione ai rischi legati a possibili tagli e alle sfide legate alla sicurezza sul lavoro e all’innovazione, inclusa l’intelligenza artificiale. La Cisl Romagna ha espresso fermezza nel respingere qualsiasi decisione che possa compromettere l’occupazione, sottolineando che il futuro dell’azienda non può essere considerato una variabile di bilancio.

Sicurezza sul lavoro, innovazione e intelligenza artificiale. Ma soprattutto Electrolux. È stata la crisi dello stabilimento di Forlì a dominare il Consiglio direttivo della Fim Cisl Romagna, riunito oggi nella sede della Cisl Romagna di Cesena, tra timori per l’occupazione e richieste di una.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Il piano di #Electrolux comporterebbe circa 1.700 esuberi a livello nazionale. Per lo stabilimento di Forlì si prospettano circa 400 esuberi, con il rischio concreto di un dimezzamento dell’organico. @CislNazionale @Cisl_ER @Fim_Cisl @FIMCISLROMAGNA x.com

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