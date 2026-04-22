Unificazione comuni di Langhirano e Corniglio | la posizione della Cisl Parma Piacenza

La CISL Parma Piacenza ha espresso la propria posizione riguardo al progetto di unificazione tra i comuni di Langhirano e Corniglio. Insieme alle sigle di categoria, tra cui la CISL Funzione Pubblica e la FNP, ha condiviso alcune considerazioni sulle implicazioni di questa proposta. La discussione si è concentrata su aspetti ritenuti fondamentali per questa eventuale unificazione, senza tuttavia entrare in dettagli specifici o commenti personali.

In merito al progetto di unificazione tra i comuni di Langhirano e Corniglio, la CISL Parma Piacenza, insieme a CISL Funzione Pubblica e di concerto con CISL FNP, la categoria che rappresenta i pensionati, chiarisce alcuni aspetti a suo giudizio fondamentali: "Cambiare si può - spiega il.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Coordinatori infermieristici Asp, la Cisl Fp prende posizione: "Si riapra dialogo sullo scorrimento della graduatoria"Il segretario generale della Cisl Fp Messina, Giovanna Bicchieri, comunica con soddisfazione che, grazie all’azione incisiva e alle pressioni... Rizza, scontro tra i Comuni. Castel d’Azzano frena sull’unificazioneL'unificazione della frazione di Rizza, attualmente divisa tra i comuni di Verona, Villafranca e Castel d'Azzano, si è fatta molto più incerta, dopo...