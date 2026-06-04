L’Umbria dice no alla riduzione dell’Irap | respinta la mozione di Romizi e Pace La maggioranza | Il vero problema è l’Iran

L’assemblea legislativa dell’Umbria ha respinto una mozione presentata dalle opposizioni che chiedeva una riduzione dell’Irap per le imprese locali. La maggioranza ha risposto che il problema principale è l’Iran, riferendosi a una questione internazionale, e non alla tassazione regionale. La proposta di alleggerimento fiscale non è passata, e la decisione è stata comunicata senza ulteriori modifiche.

L’assemblea legislativa dell'Umbria ha respinto la richiesta delle opposizioni di un alleggerimento fiscale per le imprese umbre. È stata infatti respinta a maggioranza (12 contrari, 6 favorevoli) la mozione presentata dai consiglieri di opposizione Andrea Romizi (Forza Italia) ed Eleonora Pace. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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