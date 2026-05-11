Domenica, l’Iran ha comunicato tramite mediatori pakistani di aver rifiutato nuovamente l’ultima proposta statunitense per risolvere il conflitto. La risposta arriva dopo che negli ultimi giorni si erano susseguite diverse discussioni tra le parti, con continui tentativi di trovare un accordo. Il confronto tra Washington e Teheran resta aperto, ma finora nessuna delle parti ha cambiato posizione.

L’Iran ha inviato domenica, tramite i mediatori pakistani, la sua risposta all’ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L’obiettivo principale della risposta iraniana è la “cessazione immediata della guerra” e il “ripristino della sicurezza marittima” nel Golfo Persico e nello strategico Stretto di Hormuz, secondo quanto l’agenzia di stampa iraniana Isna, gestita principalmente da studenti universitari. Secondo l’attuale roadmap proposta, i negoziati in questa fase rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità e risolvere la crisi regionale. La consegna di questo documento è considerata uno sviluppo cruciale negli sforzi diplomatici in corso per stabilizzare le acque della regione e porre fine all’attuale conflitto militare.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ancora tira e molla tra Trump e l’Iran, la proposta di pace è stata respinta un’altra volta

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L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte”

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