La situazione tra Iran e Stati Uniti rimane tesa, con il governo iraniano che ha respinto un piano di pace proposto e il presidente americano che ha rafforzato le minacce di ritorsioni. Nel frattempo, è stato confermato l’assassinio del capo dell’intelligence dei pasdaran, un evento che ha ulteriormente complicato le relazioni tra le due nazioni. I contatti diplomatici continuano, nel tentativo di prevenire un’ulteriore escalation.

Trump alza i toni contro Teheran e minaccia nuove ritorsioni, mentre si intensificano i contatti diplomatici per evitare l’escalation. Arriva la risposta dell’Iran: no al piano Usa. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che è stata redatta una risposta ai mediatori impegnati a porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Una proposta di mediazione elaborata dal Pakistan è stata recapitata a Iran e Stati Uniti, con l’ipotesi di una tregua immediata seguita da un accordo più ampio. Sul piano negoziale, Teheran ha respinto il piano in 15 punti trasmesso dagli Stati Uniti tramite intermediari, definendolo “in alcun modo accettabile” e incompatibile con ultimatum e minacce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, piano di pace sul tavolo. Iran dice no a Trump. Ucciso il capo dell’intelligence dei pasdaran

Guerra in Iran, piano di pace sul tavolo. Ucciso il capo dell’intelligence dei pasdaranTrump alza i toni contro Teheran e minaccia nuove ritorsioni, mentre si intensificano i contatti diplomatici per evitare l’escalation.

Guerra in Iran: ucciso capo dell’Intelligence dei Pasdaran. Si tratta per un cessate il fuoco di 45 giorni. Ma Teheran smentisceTEHERAN (IRAN) – E’ stato ucciso in un raid attribuito a Usa e Israele il capo dell’intelligence dei Pasdaran, Seyed Majid Khademi.

Attacco all'Iran, che succede dopo la morte di Khamenei #iran #usa #trump #israele #khamenei

Temi più discussi: Cina e Pakistan propongono piano in 5 punti per la fine della guerra in Iran; Guerra in Iran, a che punto è il conflitto? Le mosse di Trump e le risposte di Teheran; Iran, da Cina e Pakistan piano in 5 punti per la pace: cosa prevede; Guerra all’Iran: il piano americano per cambiare regime.

Iran, la guerra in diretta: Pakistan: Negoziati in corso su tregua e Hormuz. Teheran: Presentata risposta a mediatori, piano USA inaccettabileLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA oggi, lunedì 6 aprile: nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran: Aprite Hormuz ... fanpage.it

Guerra Iran, in corso una mediazione per cessate il fuoco di 45 giorni. «Uccisi 6 bambini in un raid Usa a Teheran»Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l'Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il ... ilmattino.it

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che è stata redatta una risposta ai mediatori impegnati a porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e l'Iran. Lo riferisce la Bbc. Esmail Baghaei, citato dall'agenzia di stampa statale Irna, ha affermato facebook

La preghiera di Leone per i popoli "tormentati dalla guerra". "Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo" ha detto concludendo la preghiera del Regina Coeli a Piazza San Pietro. #ANSA x.com