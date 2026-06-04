L’ultima estate di un uomo perbene | tra giustizia e verità

Un uomo è stato protagonista di una lunga battaglia legale, documentata in un'opera letteraria che ricostruisce un caso di cronaca rimasto nascosto. La vicenda riguarda una disputa giudiziaria che ha coinvolto diversi anni e ha portato alla luce dettagli fino a ora sconosciuti. La narrazione si concentra sui passaggi del procedimento e sulle dinamiche legali, senza esprimere giudizi o opinioni.

. Un’intensa opera letteraria ripercorre un clamoroso caso di cronaca rimasto nell’ombra, svelando i retroscena di una lunga battaglia per la giustizia. Carmelo Sardo torna in libreria con “L’ultima estate di un uomo perbene”. Una storia dimenticata, una verità negata”, pubblicato da Zolfo Editore e disponibile dal 5 giugno. Il giornalista e caporedattore del Tg5 per il settore cronaca riporta al centro una vicenda reale, intensa e dolorosa: quella di Giuseppe Tragna, direttore dell’agenzia della Banca Popolare Sant’Angelo di Agrigento, assassinato il 18 luglio 1990, a 49 anni, per non essersi piegato agli interessi e alle pressioni di Cosa Nostra. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubShe Married a Poor Single Dad… Who Turned Out to Be a Billionaire!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Accusato di stalking dopo la tragedia. La difesa: "Il nonno è uomo perbene"

Estate a Ostia tra sport, mare e giochi: ultima chiamata per iscriversi alle Summer Weeks 2026È stata annunciata l'ultima chiamata per iscriversi alle Summer Weeks 2026, i centri estivi che si svolgeranno a Ostia.

Temi più discussi: ‘L’ultima estate di Pompei’, Zuchtriegel: Ridò voce a poveri e schiavi; L'ultima estate di Pompei, quando il Vesuvio seppellì una città (e un mondo) in crisi; 'Notte prima degli esami' arriva a teatro con la regia di Fausto Brizzi; Treni, un’estate di disagi: da giugno tagli e bus sostitutivi.

Nel giardino della Biblioteca VEZ in arrivo sei serate di Note di città! Da giovedì 18 giugno la musica diventa protagonista con sei concerti, tutti di giovedì sera con inizio alle ore 2. L’ultima serata è prevista per il 27 agosto. Per tutta l’estate un viaggio m x.com

Dilemma con Master, lavoro part-time e sfruttare la mia ultima estate Cosa faccio? reddit

L'ultima estate di Pompei, quando il Vesuvio seppellì una città (e un mondo) in crisiAGI – Pompei è da sempre un luogo in cui la narrazione rischia di prevalere sulla storia, schiacciando l'esperienza umana sotto il peso della tragedia finale. Ogni libro su Pompei deve fare i conti co ... msn.com

Zuchtriegel: Vi racconto l’ultima estate di PompeiParla il direttore del Parco archeologico che ha appena pubblicato un saggio che ricostruisce, anche alla luce dei nuovi ritrovamenti, la vita quotidiana ... repubblica.it