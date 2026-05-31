Estate a Ostia tra sport mare e giochi | ultima chiamata per iscriversi alle Summer Weeks 2026

Notizia in breve

È stata annunciata l'ultima chiamata per iscriversi alle Summer Weeks 2026, i centri estivi che si svolgeranno a Ostia. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, migliaia di giovani si preparano a partecipare a giornate dedicate a sport, giochi e attività all’aperto. Le iscrizioni sono ancora aperte e si rivolgono a ragazzi e ragazze che desiderano trascorrere le prossime settimane tra attività sportive e momenti di svago.