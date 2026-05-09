Un uomo è stato accusato di stalking in relazione a una recente tragedia. La difesa ha commentato dicendo che il nonno paterno di Manuel è una persona perbene e che, se il caso arriverà in tribunale, si chiarirà ogni dettaglio. La vicenda coinvolge diverse persone e si sta svolgendo nel rispetto delle procedure giudiziarie. La posizione dell’accusato è stata espressa attraverso un breve commento pubblico.

"Il nonno paterno di Manuel è una persona perbene. E se andrà a processo chiariremo tutto in tribunale". Così Francesco Pisciotti, avvocato del 75enne indagato per stalking dopo la denuncia presentata dai parenti di Graziana Helga Todaro, la 40enne che il 5 luglio del 2024 si gettò dal quinto piano di una palazzina di via delle Piante (alle Celle) portando con sé il figlio, Manuel Ugolini, di soli 5 anni. Una tragedia che ha distrutto le due famiglie e sconvolto la città. Dopo i funerali di mamma e figlio – celebrati insieme in Duomo – i rapporti tra le famiglie Ugolini e Todaro si sono fatti sempre più difficili e tesi. Specialmente nel luogo più triste: il cimitero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accusato di stalking dopo la tragedia. La difesa: "Il nonno è uomo perbene"

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