Maturità 2026 in Umbria | al via gli esami per oltre 7.500 studenti I numeri tra Perugia e Terni

Da perugiatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono iniziati gli esami di maturità 2026 in Umbria, coinvolgendo oltre 7.500 studenti. Le prove si svolgono nelle città di Perugia e Terni, con la macchina organizzativa già attiva. A circa tre settimane dall’inizio delle prove, le autorità hanno avviato le procedure di gestione e controllo. La distribuzione delle prove e le attività di sorveglianza sono state pianificate nelle rispettive sedi. Gli studenti si preparano per affrontare le prove previste dal calendario ufficiale.

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A poco meno di un mese dall’avvio ufficiale dell’esame, la macchina organizzativa della Maturità 2026 in Umbria è già in moto. Saranno complessivamente 7.582 gli studenti chiamati a sostenere la prova conclusiva del loro percorso di studi superiori, suddivisi tra istituti statali e paritari della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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