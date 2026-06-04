Luisa Corna in concerto a Fossò per la Festa della Famiglia

Luisa Corna si esibirà in concerto a Fossò domenica 7 giugno alle 21 in piazza, nell’evento finale della Festa della Famiglia. L’ingresso è gratuito.

Sarà Luisa Corna la protagonista dell'evento conclusivo della Festa della Famiglia di Fossò. L'appuntamento è in programma domenica 7 giugno alle ore 21 in piazza, con ingresso libero.Cantante, attrice e conduttrice televisiva tra le più apprezzate del panorama italiano, Luisa Corna porterà sul. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Festa della famiglia a Fossò: concerti, pizza e gran finale con Luisa CornaDurante la Festa della famiglia a Fossò, dal 31 maggio al 7 giugno, si svolgeranno quattro concerti.

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