Umberto Bossi, fondatore e leader storico della Lega Nord, è morto giovedì 19 marzo a Varese. La sua vita privata include due matrimoni e figli, mentre ha avuto anche un flirt, poi smentito, con Luisa Corna. La sua figura ha avuto un ruolo importante nel panorama politico italiano, e la notizia della sua scomparsa ha suscitato ampio interesse.

È morto nella tarda serata di giovedì 19 marzo a Varese, Umberto Bossi, fondatore e leader storico della Lega Nord, figura simbolo di un movimento che ha segnato la politica italiana degli ultimi decenni. Ricoverato da qualche giorno nel reparto di terapia intensiva cardiologica, il Senatùr - così era ribattezzato - non si è mai dato per sconfitto, nemmeno di fronte ai numerosi cicloni giudiziari che hanno attraversato la sua vita. Lascia la moglie e quattro figli. Profondamente legato all’identità del suo movimento, Bossi ha incarnato per anni lo spirito della Lega, abituata a lottare anche nelle fasi più delicate. Al tempo stesso, è sempre stato molto riservato nella sua sfera privata, difendendo con fermezza la propria famiglia anche nei momenti più delicati, quando le vicende giudiziarie tentavano di coinvolgerla. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Umberto Bossi, la vita privata: i due matrimoni, i figli e il flirt (smentito) con Luisa Corna

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