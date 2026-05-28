Festa della famiglia a Fossò | concerti pizza e gran finale con Luisa Corna

Durante la Festa della famiglia a Fossò, dal 31 maggio al 7 giugno, si svolgeranno quattro concerti. La manifestazione si concluderà con un grande evento, con la partecipazione dell'artista Luisa Corna. Durante la settimana sono previsti anche momenti di intrattenimento con pizza e attività dedicate alle famiglie. L’evento si svolge nell’ambito di una serie di iniziative dedicate alla comunità locale.

Dal 31 maggio al 7 giugno nell’ambito della Festa della famiglia, quattro appuntamenti musicali di rilievo. In piazza a Fossò (Ve), ad ingresso libero, sono attese due fra le band più seguite con i loro generi musicali diversi.Domenica 31 maggio appuntamento con “Party a 90” per uno show live. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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