L’Ue vuole togliere lo status di rifugiato agli ucraini in età di leva

L’ipotesi di limitare la protezione temporanea concessa ai rifugiati ucraini o di escluderne alcune categorie, come gli uomini in età da combattimento, approda sul tavolo dei ministri dell’Interno dell’Ue. «Ci sono diverse idee in circolazione», ha spiegato il viceministro dell’Interno cipriota, Nicholas Ionnides, all’arrivo al Consiglio Interni di Lussemburgo. «Non abbiamo preso alcuna decisione ed è proprio per questo che siamo qui oggi: per discutere le varie posizioni. Gli Stati membri esprimeranno i loro punti di vista e vedremo come evolverà il dibattito», ha concluso. Tra le opzioni che alcuni Paesi stanno valutando figura anche una... 🔗 Leggi su Open.online

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AfD vuole togliere lo status di rifugiato agli ucraini e avvicinare la Germania alla Russia!

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Niente più solidarietà europea agli uomini ucraini in età di levaLa solidarietà europea nei confronti degli uomini ucraini in età di leva sta diminuendo, segnando un cambiamento nelle politiche di supporto.

A Kiev servono soldati, la UE valuta di escludere gli ucraini idonei alla leva dalla protezione temporaneaL’UE sta considerando di escludere dalla protezione temporanea i profughi ucraini idonei alla leva militare.

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Tu cerca di non scrivere e proporre puttanate, tipo usare i fondi UE per la coesione per togliere le accise sui carburanti ai ricchi proprietari di Porsche e altro. Cerca di non rubare le opportunità di sviluppo alle aree povere e disagiate. x.com