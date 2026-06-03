L’UE sta considerando di escludere dalla protezione temporanea i profughi ucraini idonei alla leva militare. Attualmente, l’obiettivo è ridurre l’accoglienza di coloro che potrebbero essere chiamati alle armi. La misura mira a limitare l’accesso ai benefici per i profughi ucraini che sono considerati idonei al servizio militare. La decisione è in fase di valutazione e non è ancora stata adottata ufficialmente.

All’Ucraina, com’è noto, servono disperatamente soldati da inviare al fronte. La grande idea – si fa per dire – dell’UE è dunque quella di limitare l’accoglienza ai soli profughi non idonei al servizio militare. Secondo un documento interno del Consiglio dell’UE visionato da Euractiv, infatti, i governi europei stanno valutando l’ipotesi di escludere «gli uomini in età da coscrizione» da una futura estensione del regime. Una misura che colpirebbe solo i nuovi richiedenti, lasciando intatti i diritti di chi già beneficia della protezione, ma che rappresenterebbe uno spartiacque politico senza precedenti, andando a ridefinire il concetto di solidarietà europea. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - A Kiev servono soldati, la UE valuta di escludere gli ucraini idonei alla leva dalla protezione temporanea

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