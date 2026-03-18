Niente più solidarietà europea agli uomini ucraini in età di leva

La solidarietà europea nei confronti degli uomini ucraini in età di leva sta diminuendo, segnando un cambiamento nelle politiche di supporto. Le misure di assistenza e tutela rivolte a questa categoria specifica stanno progressivamente scomparendo, lasciando spazio a una riduzione delle iniziative di solidarietà da parte delle istituzioni europee. La situazione si riferisce esclusivamente alle azioni rivolte ai maschi in età militare.

La solidarietà europea verso gli ucraini si sta esaurendo in particolare verso i maschi in età di leva. I Paesi europei stanno inasprendo le regole per l’ottenimento dello status di rifugiato, costringendo di fatto ad andarsene coloro che dovrebbero essere al fronte. Crolla la narrativa. La massa di ucraini giunta in Europa la scorsa estate dopo l’allentamento delle restrizioni è stata forse la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo alcuni mesi i governi europei hanno appurato la necessità di fermare gli arrivi e regolamentare con più severità la permanenza di chi è già dentro. Prima ancora che i problemi materiali e finanziari, gli ucraini in fuga ne provocano uno socio-politico: rovinano la narrativa propagandata all’opinione pubblica europea. 🔗 Leggi su Follow.it

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