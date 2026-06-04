L’Unione Europea ha annunciato l’adozione di un primo pacchetto di misure per rafforzare la sovranità tecnologica, dopo quattro rinvii. Le nuove normative mirano a regolamentare settori chiave e a promuovere l’autonomia nel controllo delle tecnologie strategiche. La decisione segna un passo importante nel tentativo di ridurre la dipendenza da attori esterni e di rafforzare la sicurezza digitale dell’UE. Le misure entreranno in vigore nei prossimi mesi.

Il Tech Sovereignty Package è pronto, obiettivo introdurre regole su dati, chip, intelligenza artificiale riducendo la dipendenza dai colossi Usa, e anche Trump dice sì alle primi controlli sull’IA Dopo ben quattro rinvii, l’Unione Europea è pronta a dotarsi di un primo pacchetto di misure che la avvicinino alla sovranità tecnologica. All’interno del pacchetto sulla sovranità tecnologica, secondo gli esperti le misure più incisive sono proprio quelle contenute nel Cloud and AI Development Act, poiché prevedono in settori ritenuti strategici l’utilizzo di hardware e software che siano sviluppati nei ventisette Paesi della Ue. La Commissione,... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ue si è svegliata, e batte un colpo sulla sovranità tecnologica

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