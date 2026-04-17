Appello per la resilienza e sovranità tecnologica le nuove direttrici della difesa nazionale

Durante la sesta edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit, tenutasi a Roma presso Palazzo Simonetti Odescalchi, rappresentanti istituzionali e responsabili della difesa hanno discusso di una strategia condivisa volta a migliorare la sicurezza nazionale. L’evento ha riunito esperti e figure di rilievo nel settore per affrontare temi legati alla resilienza e alla sovranità tecnologica del Paese.

(Adnkronos) – Durante la sesta edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit, svoltasi a Roma presso Palazzo Simonetti Odescalchi, istituzioni e vertici della difesa hanno delineato una strategia comune per rafforzare la resilienza del Paese. Il confronto, promosso dall’ANGI– Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con il Parlamento Europeo, ha confermato come il dominio digitale sia ormai il luogo in cui si misura la capacità di uno Stato di mantenere la continuità operativa anche sotto pressione estrema. Il ministro Nordio, nel suo intervento, ha sottolineato come il ricorso all’innovazione appaia sempre più urgente a fronte dei cambiamenti climatici che insistono sul nostro territorio e dell’attesa esponenziale crescita della domanda energetica.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Difesa e tecnologie emergenti, le nuove direttrici della sicurezza nazionale(Adnkronos) – Il panorama internazionale contemporaneo, segnato da una rapidissima evoluzione tecnologica, impone una revisione profonda delle...

Geopolitica e mercati emergenti, le nuove direttrici della cooperazione industriale(Adnkronos) – Roma ha ospitato il seminario strategico volto a consolidare le relazioni economiche tra Italia e Arabia Saudita, in un momento di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Cybersecurity Summit 2026: appello a rafforzare sovranità digitale e resilienza nazionale; MED9 sulla sicurezza e la resilienza nel Mediterraneo; Al vaglio del Senato il decreto sui prezzi dei carburanti; Legambiente e la città resiliente . Come affrontare le emergenze.

VI edizione Innovation Cybersecurity Summit: appello per la resilienza cyberRoma, 17 apr. – Si è conclusa con importanti messaggi strategici la VI edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit, svoltasi il 14 e 15 aprile 2026 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi Gu ... askanews.it

MED9 sulla sicurezza e la resilienza nel MediterraneoI Paesi del sud Europa rafforzano il fronte comune sulla sicurezza nel Mediterraneo. Riuniti a Spalato, i ministri degli Esteri del gruppo MED9 lanciano un appello per la de-escalation in Medio Orient ... notiziegeopolitiche.net

Appello alle istituzioni, a partire dal Presidente della Repubblica, facebook

Manolo Portanova, il calciatore della Reggiana condannato anche in Appello a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo x.com