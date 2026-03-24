Saggese (Regione Campania): “Da Regione contributo per investire in competenze”.Cardillo (Stoà): “A Napoli Scuola di alta formazione per imprenditori e manager pubblici” . NAPOLI – L’intelligenza artificiale rappresenta una delle trasformazioni più rilevanti per il sistema produttivo e il mercato del lavoro. In questo scenario, l’Italia, insieme all’Europa, è chiamata a rafforzare gli investimenti in innovazione, puntando sullo sviluppo tecnologico e sulla sovranità digitale. Allo stesso tempo, è necessario avviare un confronto a livello nazionale sull’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, per comprendere e governare gli effetti di queste tecnologie sulle attività professionali, molte delle quali saranno profondamente trasformate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - IA, Manfredi: “Italia investa di più su sovranità tecnologica”

Articoli correlati

Sovranità tecnologica e semplificazione: audizione alla Camera sull’Omnibus Digitale(Adnkronos) – La Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati ha ospitato oggi un’audizione strategica sul futuro del quadro...

Germania avvia Euro-Q-Exa: primo computer quantistico europeo per ricerca e sovranità tecnologica.Germania e Quantum Leap: Il Primo Computer Quantistico Europeo Entra in Funzione Monaco di Baviera ha segnato un punto di svolta nella corsa europea...