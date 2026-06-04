Un attacco ucraino ha colpito una zona di San Pietroburgo, senza conferma di vittime. Contestualmente, sono stati segnalati attacchi nel Donetsk, con civili coinvolti. Prima dell'apertura del Forum economico, il presidente ucraino ha dichiarato la disponibilità a negoziare con la Russia, ma ha anche ordinato un attacco nella città dello zar. La situazione rimane tesa con azioni militari in diverse aree.

Nel giorno dell’apertura del Forum economico di San Pietroburgo, uno dei maggiori eventi internazionali ospitati dalla Russia, la storica città fondata dallo zar Pietro il Grande tre secoli fa è stata bersagliata da decine di droni ucraini che hanno volato per 1.200 km fino agli obiettivi. Sono stati colpiti un terminal petrolifero nella zona del porto e l’area della vicina isola di Kronstadt, sede di una base navale e di una fabbrica di droni. Alte colonne di fumo nero hanno sovrastato la città e le fonti russe hanno parlato di «diversi feriti». Robert Brovdi, comandante della forza droni ucraina, ha dichiarato che l’attacco ha «incendiato la nave militare lanciamissili Boikiy», in manutenzione nel bacino di carenaggio di Kronstadt. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Laverita.info - L’Ucraina colpisce San Pietroburgo e fa strage di civili nel Donetsk

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Kiev colpisce terminal petrolifero San Pietroburgo – La direttaUn incendio ha colpito questa mattina un terminal petrolifero a San Pietroburgo, in Russia, dopo un attacco con decine di droni.

Ucraina, Kiev colpisce San Pietroburgo: terminal petrolifero in fiamme. Droni contro autobus in Crimea, 7 mortiIl 3 giugno, il terminal petrolifero di San Pietroburgo è stato colpito da un attacco con droni provenienti dall’Ucraina.

Temi più discussi: L’Ucraina colpisce raffinerie nella regione di San Pietroburgo mentre si apre il Forum economico; Droni Russia-Ucraina: colpiti terminal petrolifero e bus nel Donetsk; In fumo | L’Ucraina ha colpito un grande terminal petrolifero vicino San Pietroburgo; Ucraina-Russia news oggi, droni su San Pietroburgo e Crimea: esplosioni, incendi e vittime.

#Putin è il cattivo e #Zelensky il buono, come sostiene Ursula #vonderLeyen, presidente #EU... Ma se dopo oltre 4 anni di guerra #Ucraina colpisce San Pietroburgo in #Russia, significa che nessuno dei due vuole la pace! cc @GiorgiaMeloni @ellyesse @Giu x.com

NATO non vede problemi se l'Ucraina colpisce San Pietroburgo durante il forum economico di Putin, dice Rutte reddit

Ucraina, Kiev colpisce San Pietroburgo: terminal petrolifero in fiamme. Droni contro bus in Crimea, 7 morti(Adnkronos) - Il terminal petrolifero di San Pietroburgo è stato colpito nella mattina di oggi, mercoledì 3 giugno, da un attacco ucraino. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum economico internazi ... msn.com

L'Ucraina colpisce un terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno d'avvio della Davos russaGiorno di apertura a San Pietroburgo del tradizionale forum economico Spief, la Davos russa, a cui interverrà anche Vladimir Putin venerdì. L'Ucraina annuncia di aver colpito obiettivi importanti sul ... huffingtonpost.it