Ucraina Kiev colpisce San Pietroburgo | terminal petrolifero in fiamme Droni contro autobus in Crimea 7 morti

Il 3 giugno, il terminal petrolifero di San Pietroburgo è stato colpito da un attacco con droni provenienti dall’Ucraina. L’attacco ha causato un incendio nel terminal. Nella stessa giornata, in Crimea, sono stati segnalati attacchi con droni contro autobus, provocando sette morti. Nessuna delle parti ha ancora fornito dettagli sulle perdite o sulle cause degli incidenti.

(Adnkronos) – Il terminal petrolifero di San Pietroburgo è stato colpito nella mattina di oggi, mercoledì 3 giugno, da un attacco ucraino. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum economico internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Gli abitanti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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