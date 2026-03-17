Arriva un nuovo capitolo di Dune con i primi poster di Robert Pattinson e Anya Taylor-Joy. Domani sarà pubblicato il trailer ufficiale del film, che vede ancora una volta protagonista il pianeta Arrakis. Le immagini promozionali mostrano i personaggi in scenari desertici, preparando il pubblico alla prossima uscita cinematografica. La produzione ha condiviso le prime anticipazioni visive della pellicola in attesa dell'uscita ufficiale.

Il deserto di Arrakis si prepara a riaccogliere i suoi protagonisti. Come riportato da Deadline, la macchina promozionale di Dune: Parte 3 è ufficialmente partita: nelle ultime ore sono stati rilasciati nove character poster ufficiali, in attesa del trailer integrale che verrà pubblicato domani, martedì 17 marzo. Denis Villeneuve torna alla regia per adattare Messia di Dune, il secondo romanzo della saga di Frank Herbert (pubblicato nel 1969), con l’uscita nelle sale già fissata per il 18 dicembre 2026. I nuovi poster confermano un cast stellare: oltre al ritorno di Timothée Chalamet e Zendaya, spiccano Anya Taylor-Joy nel ruolo di Alia Atreides e la grande novità Robert Pattinson. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dune Parte 3: Robert Pattinson e Anya Taylor-Joy nei primi poster, domani il trailer ufficiale

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