È stato diffuso il trailer ufficiale della serie TV “Lucky”, con Anya Taylor-Joy come protagonista. La serie sarà disponibile su Apple TV e mostra l’attrice in un ruolo ancora da scoprire. Taylor-Joy, nota per film come Split e The Menu, appare nel trailer in diverse scene, mentre la produzione anticipa un racconto intenso. La data di uscita non è stata ancora comunicata.

La talentuosissima attrice Anya Taylor-Joy, di film come Split e The Menu, sarà la protagonista della nuova serie Apple TV, Lucky. Con un cast stellare la serie si presenta ricca di tensione e mistero. Vediamo insieme i dettagli e il trailer ufficiale rilasciato ieri da Apple. Una nuova serie Apple. Apple TV ha presentato oggi il trailer di Lucky, la nuova serie limitata interpretata e prodotta dalla vincitrice del Golden Globe e del SAG Award e candidata all’Emmy Anya Taylor-Joy. Con un cast stellare che include anche Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins, Jr. e William Fichtner, Lucky farà il suo debutto su Apple TV il 15 luglio con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 19 agosto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Lucky’: rilasciato il trailer ufficiale della serie tv con Anya Taylor-Joy

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