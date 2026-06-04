Lucchese - Le novità per la retroguardia Ora Milan non è più sicuro della conferma

Da sport.quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan non ha ancora confermato la rosa per il prossimo campionato di serie D e mantiene il massimo riserbo sulle operazioni di mercato e sulle strutture sportive. La società non ha fornito dettagli riguardo ai cambiamenti nella retroguardia e non ha annunciato ufficialmente le trattative in corso. La situazione resta invariata rispetto alle settimane precedenti, con poche informazioni ufficiali disponibili sulla composizione della squadra e sulle strategie future.

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Niente di nuovo sotto il cielo rossonero, con la società che continua a mantenere il più stretto riserbo su tutto: sia sulla costruzione della squadra per il prossimo campionato di serie "D", che sulla situazione in generale delle strutture sportive. E, dunque, a tenere ancora una volta banco sono le indiscrezioni o, se vogliamo, le mezze verità, come quella che circola da tempo e che vorrebbe Marco Bernardini nuovo trainer al posto di Pirozzi; oppure quella che vorrebbe cinque giocatori del Trastevere seguire l’avventura di Bernardini in rossonero. Anche le voci riguardanti, ad esempio, i portieri Bosi (2007) ex "Primavera" Lazio e Della Rocca (2008) ex Trastevere, non hanno avuto conferme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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