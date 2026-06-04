Lucchese - Le novità per la retroguardia Ora Milan non è più sicuro della conferma

Notizia in breve

Il Milan non ha ancora confermato la rosa per il prossimo campionato di serie D e mantiene il massimo riserbo sulle operazioni di mercato e sulle strutture sportive. La società non ha fornito dettagli riguardo ai cambiamenti nella retroguardia e non ha annunciato ufficialmente le trattative in corso. La situazione resta invariata rispetto alle settimane precedenti, con poche informazioni ufficiali disponibili sulla composizione della squadra e sulle strategie future.