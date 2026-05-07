Lucchese - Il mercato Milan verso la conferma

In vista della prossima stagione, il mercato della squadra sta iniziando a delinearsi, anche se alcuni dettagli, come il nuovo allenatore, restano ancora da definire. Tuttavia, sembra ormai certo che il portiere sarà riconfermato, segnando un punto fermo nell’organico. Le trattative sono in corso, ma questa scelta appare ormai quasi definitiva, mentre il resto della rosa resta ancora in fase di valutazione.

Anche se può sembrare prematuro parlare della squadra della prossima stagione, non sapendo chi sarà a guidarla dalla panchina, c’è, però, una quasi certezza che riguarda il portiere. Sarà ancora Alberto Milan a difendere la porta rossonera. E’ vero che il numero uno veneto, essendo nato a Cittadella nel 2003, è un "fuori quota", ma è indubbio che si tratta di un giocatore di grande prospettiva e che ha dimostrato, nel corso del campionato, di avere, oltre a "numeri" tecnici di prim’ordine, anche la capacità e la personalità per guidare il reparto. Milan, insomma, rappresenta un punto fermo nel futuro scacchiere tattico rossonero. Con lui in...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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