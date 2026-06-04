Gli studenti stanno raccogliendo dati sulle barriere architettoniche a Lucca, misurando la larghezza delle porte nei negozi. Inoltre, censiscono servizi dedicati a persone allergiche e neogenitori, verificando la presenza di strutture e facilitazioni specifiche.

Come misurano gli studenti la larghezza delle porte nei negozi?. Quali servizi specifici per allergici e neogenitori vengono censiti?. Dove si sposteranno i ragazzi dopo aver completato il centro?. Cosa cambierà nelle vetrine delle attività commerciali accessibili?.? In Breve Studenti dell'Istituto Pertini misurano porte e spazi interni tra botteghe e bar.. Verifica servizi per allergici, neogenitori e gestione vivande nelle attività commerciali.. Sostituzione vetrofanie e adesivi usurati con nuovi simboli di accessibilità.. Mappatura del centro storico fino a fine giugno con successiva estensione periferica.. Gli studenti dell’Istituto Pertini mappano le barriere architettoniche a Lucca per l’app Luccasenzabarriere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca: studenti al lavoro per mappare le barriere architettoniche

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