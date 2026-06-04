Gli inquirenti hanno sequestrato un milione di euro a un imprenditore a Lucca, dopo aver rilevato che aveva svuotato i conti aziendali. Durante le indagini, sono stati sequestrati anche terreni di pregio appartenenti all'imprenditore. Le autorità hanno accertato che i fondi sono stati trasferiti e prelevati in modo sospetto, portando al sequestro delle somme e dei beni immobili di valore.

Come ha fatto l'imprenditore a svuotare i conti aziendali?. Quali terreni di pregio sono stati coinvolti nel sequestro?. Perché l'azienda è stata usata come un bancomat personale?. Quanto denaro è stato sottratto per scopi privati?.? In Breve Evasione IVA di oltre 220mila euro rilevata durante ispezioni nel 2024.. Sequestrati conti correnti e tre terreni di pregio a Pietrasanta e Camaiore.. Indagini della sezione operativa di Viareggio su bancarotta patrimoniale e documentale.. Base imponibile celata all'erario pari a circa 1,2 milioni di euro.. I finanzieri di Lucca sequestrano oltre un milione di euro a un imprenditore edile. I militari del comando provinciale di Lucca hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo contro un imprenditore del settore del supporto alle aziende edili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, sequestrati 1 milione all’imprenditore: conti svuotati

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Società in dissesto usata come bancomatt, imprenditore denunciato

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