In fumo i risparmi di 10 famiglie conti svuotati per mezzo milione | ex direttore di banca a processo

Dieci famiglie hanno visto svuotarsi i loro conti con un totale di mezzo milione di euro. La vicenda riguarda l’ex direttore di una banca, ora sotto processo, accusato di aver sottratto i risparmi di clienti che avevano riposto fiducia nel istituto. I soldi, accumulati nel corso di anni di lavoro, sono scomparsi, lasciando le famiglie senza le proprie risorse. La vicenda è stata resa nota dalla procura locale.

Rimini, 19 aprile 2026 – Avevano affidato a quell’uomo i risparmi di una vita, soldi messi da parte in anni di duro lavoro, convinti che fossero al sicuro. Invece, si sono ritrovati con i conti svuotati, lasciati di fatto al verde. Una decina di famiglie riminesi, dieci storie diverse, ma purtroppo con lo stesso finale. È la vicenda che ora arriva in tribunale, dopo la chiusura delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura di Rimini nei confronti del 58enne Luca Cicchetti, ex direttore della filiale della Banca di San Marino a Gualdicciolo, difeso dagli avvocati Francesco Pisciotti e Massimiliano Giacumbo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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