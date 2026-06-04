Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla Firenze-Mare, tra i caselli di Capannori e Lucca Est. Due furgoni sono entrati in collisione, causando la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

Tragico incidente questa mattina, poco prima delle 7, sull'autostrada Firenze-Mare, nel tratto compreso tra i caselli di Capannori e Lucca Est. Per cause ancora in corso di accertamento, due furgoni si sono scontrati violentemente mentre percorrevano l'autostrada in direzione Pisa. Nell'impatto ha perso la vita un uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note. La vittima sarebbe stata sbalzata da uno dei mezzi coinvolti. L'altro uomo coinvolto nello scontro è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Luca di Lucca. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Lucca, scontro tra due furgoni sulla Firenze-Mare: un morto e un ferito

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