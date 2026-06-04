Un incidente ha coinvolto due furgoni sulla A11 Firenze-Mare all’alba di oggi, giovedì 4 giugno. Il sinistro ha causato la chiusura temporanea del tratto di autostrada interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto alcuni feriti dalle vetture coinvolte. La polizia ha delimitato l’area e avviato le verifiche per accertare le cause dello scontro. Al momento non si segnalano altre auto coinvolte o complicazioni per il traffico.

Firenze, 4 giugno 2026 – Ancora un incidente sull’ autostrada A11 Firenze-Mare alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 4 giugno. Due furgoni si sono scontrati tra Capannori e Lucca est, in direzione di Pisa, uno dei due mezzi si è ribaltato ed ha perso il carico disperdendolo sulla carreggiata. Per questo motivo si è resa necessaria la chiusura del tratto dove al momento dell’impatto si è subito formata una coda di circa 2 chilometri. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari. Al momento non sappiamo le condizioni dei feriti anche se in autostrada è arrivato anche l’ elisoccorso regionale Pegaso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Caos sulla Firenze-Mare: scontro tra due furgoni. Tratto di autostrada chiuso

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