Incidente sull’A11 | scontro tra due furgoni un morto e un ferito grave
Questa mattina sull’autostrada A11, al km 65 in direzione Pisa, due furgoni sono rimasti coinvolti in un incidente alle 6:50. Uno dei veicoli ha perso la vita, mentre l’altro è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello schianto. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e l’intervento delle autorità.
Grave incidente stradale questa mattina sull’autostrada A11. Intorno alle 6:50, al km 65 in direzione Pisa, due furgoni sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha causato una vittima e un ferito grave.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lucca. Due le persone coinvolte: uno dei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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