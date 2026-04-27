Colpo da mezzo milione in casa dell' imprenditore di Posillipo | è caccia ai rapinatori

Nella notte di giovedì 23 aprile, una banda composta da due o tre persone ha preso di mira una residenza di via Orazio, nel quartiere di Posillipo. I ladri sono entrati nell’abitazione di un imprenditore tessile e hanno portato via un bottino di circa mezzo milione di euro. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. La scena si è svolta senza apparenti resistenze.

Sta destando clamore il colpo realizzato da una banda di rapinatori composta da due o tre persone in una casa prestigiosa di via Orazio la notte di giovedì 23 aprile, di proprietà di un noto imprenditore tessile di Posillipo. Le ricerche al momento non hanno dato esiti positivi, ma si continua a.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Colpo in banca, è caccia ai rapinatori in fuga con le cassette di sicurezzaContinua a destare scalpore la rapina in banca avvenuta ieri nella filiale numero 10 del Credit Agrigole di piazza Medaglie d'oro. Furto in un appartamento di Posillipo, i proprietari forse narcotizzati: bottino da mezzo milione di euroUn raid in appartamento e un bottino da mezzo milione di euro, compreso un diamante. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Colpo da mezzo milione ad Asti, presa la banda del buco; Colpo in gioielleria da mezzo milione ad Asti, arrestati i professionisti del buco; Asti, buco nel muro in gioielleria per un colpo da mezzo milione di euro; Colpo da mezzo milione in gioielleria ad Asti, ladri entrati da un buco nel muro: arrestati. Colpo da mezzo milione in casa dell'imprenditore di Posillipo: è caccia ai rapinatoriSta destando clamore il colpo realizzato da una banda di rapinatori composta da due o tre persone in una casa prestigiosa di via Orazio la notte di giovedì 23 aprile, di proprietà di un noto imprendit ... napolitoday.it Colpo da mezzo milione in una villetta, caccia alla bandaanche un diamante da 26 carati, il cui valore stimato si aggira intorno ai 300mila euro ... ilfattovesuviano.it Sarebbero stati motivi «passionali» alla base del colpo d'arma da fuoco (forse anche qualcuno in più), esploso in piazza Aldo Moro il 6 aprile scorso - facebook.com facebook Monteverde, colpo da 60mila euro in un appartamento. Presa la "batteria" della Gianicolense ift.tt/7aLE6rI x.com