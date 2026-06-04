Luca Carboni torna sul palco in estate | le date

Luca Carboni tornerà a esibirsi dal vivo questa estate con nuove date. Dopo aver tenuto cinque concerti nei palasport, ha partecipato a eventi in libreria dal 12 maggio, presentando la sua autobiografia intitolata “Luca non parlava mai”, pubblicata da SEM. Il libro narra aspetti della sua vita privata e carriera musicale. Le date del tour estivo sono ancora da annunciare.

BOLOGNA – Dopo i cinque concerti nei palasport e prima del tour estivo Luca Carboni dal 12 maggio ha ritrovato il suo pubblico in libreria per l’uscita di “Luca non parlava mai” – autobiografia uscita per SEM – in cui ripercorre la sua vita privata e artistica. Anche per questo nuovo viaggio l’accoglienza è stata straordinaria: l’affetto dei lettori ha generato un costante passaparola che ha portato il libro al primo posto della classifica dei titoli più venduti (classifica Varia – dati Gfk). “Luca non parlava mai” è costellato di luoghi – a loro volta costellati di incontri e persone. Messi uno accanto all’altro, compongono la geografia intima e artistica di un’esistenza silenziosa in cui risuona una vita incredibilmente sonora. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Luca Carboni -Bi.Live- ALL MUSIC 2006 Puntata completa

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