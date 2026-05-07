Sogni di Rock’n’Roll con Ligabue e Luca Carboni | l’abbraccio sul palco che fa sognare Milano

Il concerto si è svolto davanti a circa sedicimila spettatori in un’arena appena inaugurata a Milano. Due artisti, uno con oltre trent’anni di esperienza e l’altro conosciuto per le sue hit, sono saliti sul palco condividendo un momento di musica e affetto. L’evento ha attirato un pubblico vario, desideroso di ascoltare canzoni che hanno segnato intere generazioni. La serata ha visto un’esibizione che ha coinvolto la folla dall’inizio alla fine.

Milano, 7 maggio 2026 - Sedicimila persone, un’arena nuova di zecca e un protagonista che, dopo oltre trent’anni di carriera, continua a riempire palasport e stadi con la stessa naturalezza di sempre. Luciano Ligabue ha inaugurato l’Unipol Dome di Milano con “La Prima Notte – Music Opening Ceremony”, il concerto-evento che ha acceso ufficialmente il nuovo spazio live milanese, trasformando la serata in una grande celebrazione del rock italiano. Ma, al di là dell’impatto scenico e del debutto della venue, c’è stato anche un forte sapore emiliano. E non soltanto perché sul palco c’era il rocker di Correggio: tra gli ospiti più applauditi della serata è arrivato anche Luca Carboni, accolto dal pubblico come un ritorno atteso e simbolico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Sogni di Rock’n’Roll” con Ligabue e Luca Carboni: l’abbraccio sul palco che fa sognare Milano Notizie correlate Leggi anche: Il ritorno da sold out di Ligabue apre l’era rock dell’Unipol Dome . Sul palco Emma, Carboni e Mannoia Living Theory e Marco Ligabue sul palco dell’Hard Rock Cafe FirenzeHard Rock Cafe Firenze si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della sua programmazione musicale: venerdì 13 marzo (ore 21. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il ritorno da sold out di Ligabue apre l’era rock dell’Unipol Dome . Sul palco Emma, Carboni e Mannoia; Ligabue fa ballare sul mondo i 16mila dell'Unipol Dome: la prima notte in musica dell'Arena Santa Giulia; Ligabue, una canzone contro la violenza sulle donne; Ligabue inaugura l’Unipol Dome: l’Arena Santa Giulia apre la stagione dei concerti. Sogni di Rock’n’Roll con Ligabue e Luca Carboni: l’abbraccio sul palco che fa sognare MilanoGrandi emozioni: l’Emilia conquista l’Unipol Dome. Sedicimila spettatori per la prima serata live nella nuova arena milanese. Tra ospiti e grandi classici, il rocker di Correggio guarda già al tour au ... ilrestodelcarlino.it Il Liga più intimo per gli intenditori. Al Verdi i nuovi sogni di rock n’ rollAtmosfera intima, luci smorzate e l’abbraccio raccolto del teatro. Non a caso è un concerto che ha il sapore della reunion fra amici, fra chi si conosce da tanto tempo. Dedicato a noi è il titolo ... lanazione.it Questa fa davvero male! Ligabue e Luca Carboni insieme per “Sogni di rock’n’roll” x.com Maratonina Città di Uta. Ligabue · Sogni di rock'n'roll (Remastered). A nome della Polisportiva Uta 2000 desidero esprimere un sentito e sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della 2ª Ecorsa Monte Arcosu. Un grazie spe - facebook.com facebook