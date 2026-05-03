Casadilego torna a incantare sul palco con Silenzio tutto di me Tour | annunciate le prime date

La cantante torna a esibirsi dal vivo con il suo nuovo tour, intitolato “Silenzio (tutto di me)”. Sono state annunciate le prime date in diverse città italiane, poche settimane dopo la pubblicazione del suo primo album. L'artista ha già tenuto alcuni concerti durante il periodo di promozione del disco, attirando l’attenzione di un pubblico vario e appassionato. Le date future sono attese con interesse dai fan che vogliono ascoltarla dal vivo.

MILANO - Dopo aver pubblicato il suo primo album "Silenzio (tutto di me)", presentato live in primavera con gli speciali appuntamenti di Terlizzi (BA), Roma e Milano, Casadilego torna a incantare sul palco e annuncia il "Silenzio (tutto di me) Tour", svelando le prime date del tour estivo in partenza il 16 giugno dallo Sherwood Festival di Padova. Il tour sarà l'occasione per tornare ad ascoltare il suo album in una dimensione intima e potente, capace di valorizzarne ogni sfumatura. Qui le date, in continuo aggiornamento, prodotte da OTR Live: 16 giugno - Padova - Sherwood Festival 20 giugno - Berchidda (SS) - Time In Jazz 25 giugno -...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Casadilego torna a incantare sul palco con “Silenzio (tutto di me) Tour”: annunciate le prime date Notizie correlate Levante in concerto, annunciate le date del tour estivo 2026Firenze, 7 aprile 2026 - Dopo aver presentato il brano Sei tu all'ultimo Festival di Sanremo, Levante annuncia i primi dieci appuntamenti live per la... Tour estivo di Emma Nolde: tra le date annunciate anche Sziget e Jova Summer Partyfoto di Lorenzo StefaniniMILANO – Ampiamente riconosciuta come un talento ardente della musica italiana, Emma Nolde annuncia il nuovo tour estivo tra... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Casadilego torna a incantare sul palco con Silenzio (tutto di me) Tour: annunciate le prime date del tour estivo; Casadilego, il calendario di Silenzio (tutto di me) Tour.