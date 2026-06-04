Lovable ha stretto un accordo con Google Cloud per sviluppare e scalare soluzioni di intelligenza artificiale nel settore del coding. L’azienda punta a generare 400 milioni di dollari con un team di 146 dipendenti. Non sono stati specificati i modelli di IA che utilizzerà, né le tecnologie precise coinvolte. L’obiettivo è migliorare le capacità di sviluppo software attraverso strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Come farà Lovable a generare 400 milioni di dollari con soli 146 dipendenti?. Quali modelli IA specifici utilizzerà Lovable per potenziare il coding?. Come garantirà l'integrazione con Wiz la sicurezza del codice generato?. Perché Google sta investendo miliardi per sostenere la crescita di Anthropic?.? In Breve Lovable ha superato i 400 milioni di dollari di ricavi annualizzati a febbraio.. L'azienda ha aggiunto 100 milioni di dollari di fatturato in un solo mese.. I nuovi agenti Lovable saranno integrati nel marketplace Gemini Enterprise di Google Cloud.. L'integrazione con Wiz permetterà la risoluzione delle vulnerabilità di sicurezza in tempo reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Lovable e Google Cloud: accordo per scalare l’IA nel coding

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