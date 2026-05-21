Google ha appena inaugurato l'era degli agenti IA | il futuro delle imprese raccontato al Cloud Live di Milano
Durante il Google Cloud Live 2026 a Milano, l'azienda ha annunciato il lancio di un nuovo ecosistema digitale pensato per le aziende. La presentazione ha segnato l'inizio di una fase in cui gli agenti di intelligenza artificiale assumono un ruolo centrale nelle strategie delle imprese. L'evento ha visto coinvolgimenti di vari rappresentanti e ha mostrato le novità in arrivo nel settore tecnologico. La discussione si è concentrata sulle applicazioni pratiche di queste innovazioni nel mondo degli affari.
Al Google Cloud Live 2026 di Milano, il colosso di Mountain View ha presentato il nuovo ecosistema digitale destinato a guidare le imprese del futuro. Grazie a una nuova generazione di agenti IA, capaci di svolgere autonomamente operazioni sempre più complesse in modo tracciabile e sicuro, le aziende potranno contare su assistenti iper-personalizzati progettati per ottimizzare processi, flussi di lavoro e produttività in ogni settore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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