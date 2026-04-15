Nel concorso del 14 aprile 2026, il Lotto ha assegnato premi per oltre 138mila euro alla regione Campania. Secondo quanto riportato da Agipronews, tra i premi maggiori distribuiti, una parte significativa è stata vinta dai giocatori della zona. I dettagli sui singoli vincitori o sui numeri estratti non sono stati resi noti. La notizia riguarda esclusivamente i risultati relativi al concorso di quella giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Lotto premia la Campania. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 14 aprile 2026, considerando i premi maggiori, sono andate alla regione vincite per oltre 138mila euro. Presso il punto vendita situato nella Strada Statale 87 Sannitica a Cardito, in provincia di Napoli, colpo da 62.250 euro grazie a quattro terni e una quaterna. Mentre in Corso Giacomo Matteotti ad Airola, in provincia di Benevento, tre ambi e un terno (giocati sulla ruota di Napoli) valgono 23.750 euro. Sempre tre ambi e un terno realizzati presso l’esercizio in Via Nazionale a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, valgono un altro premio da 23.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lotto, Campania protagonista: vinti oltre 138mila euro

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