Lotta alla zanzara 2026 | al via la distribuzione gratuita di prodotti larvicidi

Notizia in breve

Il Comune di Parma ha avviato la distribuzione gratuita di prodotti larvicidi per la lotta alla zanzara tigre nel 2026. Da aprile a settembre, vengono effettuati trattamenti mensili nelle caditoie pubbliche, nei parchi, nelle scuole e negli edifici comunali. Finora sono stati completati sette cicli di intervento. La distribuzione e i trattamenti continuano nel tentativo di contenere la presenza della zanzara.