Lotta alla zanzara 2026 | al via la distribuzione gratuita di prodotti larvicidi
Il Comune di Parma ha avviato la distribuzione gratuita di prodotti larvicidi per la lotta alla zanzara tigre nel 2026. Da aprile a settembre, vengono effettuati trattamenti mensili nelle caditoie pubbliche, nei parchi, nelle scuole e negli edifici comunali. Finora sono stati completati sette cicli di intervento. La distribuzione e i trattamenti continuano nel tentativo di contenere la presenza della zanzara.
Prosegue l’impegno del Comune di Parma nella lotta alla zanzara tigre. Continuano infatti i trattamenti larvicidi nelle caditoie pubbliche stradali, nei parchi, nelle scuole e negli edifici comunali, effettuati mensilmente da aprile a settembre per un totale di sette cicli. I controlli di qualità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
A La Zanzara, Jennyfer Stone vs Clizia de Rossi
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