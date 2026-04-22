Lotta alla zanzara tigre In distribuzione 16mila kit larvicidi

Il Comune ha avviato una campagna contro la zanzara tigre, distribuendo 16.000 kit larvicidi alle famiglie. L'iniziativa mira a limitare la diffusione di questa specie nel territorio. La distribuzione dei kit si svolge nelle diverse zone della città, coinvolgendo cittadini e associazioni locali. L'obiettivo è ridurre le aree di proliferazione e prevenire la formazione di focolai di zanzare.

Il Comune lancia la campagna per contrastare la proliferazione delle zanzare nel territorio. A partire dai prossimi giorni, saranno distribuiti 16mila 500 kit larvicidi a tutte le abitazioni, condomini, aziende ed esercizi commerciali, insieme al vademecum che spiega quali accorgimenti adottare per difendersi dalle zanzare e limitarne la diffusione. Le misure di prevenzione e protezione si basano su tre elementi: informazione capillare e diffusa sui comportamenti da adottare; azione preventiva per eliminare le larve e ridurre il più possibile la popolazione delle zanzare; controllo sull’effettiva esecuzione dei trattamenti, in particolare nei luoghi dove è più facile che trovino condizioni favorevoli al loro sviluppo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla zanzara tigre. In distribuzione 16mila kit larvicidi Un bel paradosso: una Tigre alla Zanzara la canzone top by @DEP - La Zanzara 28.11.2025 Notizie correlate Bagnacavallo, lotta alla zanzara. Prodotto antilarve in distribuzioneNei prossimi giorni riparte anche a Bagnacavallo la distribuzione gratuita del prodotto antilarvale nell’ambito della campagna di contrasto alla... Lotta alla zanzara tigre: le misure del Comune e le indicazioni per i cittadiniL’Amministrazione Comunale attua anche per il 2026 il programma di lotta alla zanzara tigre, in conformità alle indicazioni del Piano Regionale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spuntiamola; Lotta alla zanzara tigre: le misure del Comune di Parma e le indicazioni per i cittadini; Disinfestazione delle zanzare, ecco i piccoli gesti quotidiani da adottare nella bella stagione; Al via la campagna antizanzare 2026: distribuzione gratuita larvicidi. Lotta alla zanzara tigre: le misure del Comune di Parma e le indicazioni per i cittadiniMonitoraggio con ovitrappole, trattamenti larvicidi nelle caditoie, supporto ai cittadini e strategie naturali ... gazzettadiparma.it Lotta alla zanzara tigre, nuova strategia a ChiassoDalla stagione 2026, il Comune di Chiasso adotterà una nuova modalità di trattamento contro la zanzara tigre. Il cambiamento – spiega il municipio – allinea Chiasso alla prassi già adottata negli altr ... espansionetv.it "Una vita religiosa è una lotta, non un inno". Oggi nel 1766 nasceva la scrittrice Anne-Louise Germaine Necker, baronessa di Staël-Holstein, meglio nota come #MadameDeStaël. #22aprile. x.com Il memoir di Mirella Alloisio, 100 anni, che a Sestri Ponente partecipò alla lotta di Liberazione correndo pericoli incredibili con i tedeschi che arrestavano e torturavano i militanti facebook