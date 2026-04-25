Lotta alla Zanzara tigre al via la campagna 2026 Larvicidi gratuiti all' URP da maggio

Il Comune di Rimini ha annunciato l'avvio della campagna 2026 contro la zanzara tigre, con l'obiettivo di ridurre la presenza di questa specie. A partire da maggio, i larvicidi saranno distribuiti gratuitamente presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, come parte di un piano che prevede anche attività di informazione e sensibilizzazione. La gestione degli interventi è affidata alla società in house Anthea Srl.

Il Comune di Rimini intensifica anche per il 2026 le attività di contrasto alla zanzara tigre (Aedes albopictus), con un programma articolato di interventi educativi, informativi e di sensibilizzazione affidato ad Anthea Srl, la società in house dell'amministrazione comunale. Il progetto è.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Lotta alla zanzara tigre. In distribuzione 16mila kit larvicidiIl Comune lancia la campagna per contrastare la proliferazione delle zanzare nel territorio. Lotta alla zanzara tigre: le misure del Comune e le indicazioni per i cittadiniL’Amministrazione Comunale attua anche per il 2026 il programma di lotta alla zanzara tigre, in conformità alle indicazioni del Piano Regionale... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spuntiamola; Lotta alla zanzara tigre, a Sabaudia la prevenzione viene insegnata a scuola; Lotta alla zanzara tigre. In distribuzione 16mila kit larvicidi; Lotta alla zanzara tigre: le misure del Comune e le indicazioni per i cittadini. Lotta alla zanzara, a Modena distribuzione gratuita di prodotti larvicidiMODENA - Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla proliferazione delle zanzare, il Comune di Modena promuove un’iniziativa rivolta alla cittadinanza per la distribuzione gratuita di ... sulpanaro.net Lotta alla zanzara tigre: le misure del Comune di Parma e le indicazioni per i cittadiniMonitoraggio con ovitrappole, trattamenti larvicidi nelle caditoie, supporto ai cittadini e strategie naturali ... gazzettadiparma.it La Resistenza è lotta armata, resistenza civile e laboratorio dei valori democratici di libertà che rifondano l'Italia. Di questo, nella ricorrenza del 25 Aprile, festa della Liberazione, parliamo nel numero di Domenica che troverete domani, domenica 26 aprile, ne - facebook.com facebook Il 25 aprile l’Italia ricorda la Liberazione dal nazifascismo, la lotta partigiana, il coraggio di chi scelse da che parte stare: contro la dittatura, per la libertà. Nello stesso giorno, il Portogallo celebra la Rivoluzione dei Garofani, la fine di un’altra lunga dittatura e il ri x.com