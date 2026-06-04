Il settimanale tedesco Die Zeit apre con una domanda che non è proprio l’equivalente delle tette in copertina con cui hanno campato i settimanali italiani per decenni, ma per gli appassionati del genere forse è anche meglio: «L’ortografia è ancora importante?». Tra l’altro, se buttate un occhio all’immagine qui sopra, vi prego di notare la finezza del refuso nella testata sottolineato in rosso (io ovviamente ci ho messo ore ad accorgermene). Ad ogni modo, il punto è questo: grazie all’intelligenza artificiale e ai correttori automatici, non è mai stato così facile scrivere senza fare errori. Dunque, perché dovremmo preoccuparci di studiare come scrivere correttamente? Si tratta ovviamente di una domanda retorica, cui seguono varie buone ragioni per non delegare anche questo compito alle macchine (o almeno non del tutto). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’ortografia al tempo della sua riproducibilità tecnica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’estetica apocalittica: l’era della parodia nella riproducibilità virtualeL’articolo esplora il concetto di estetica apocalittica e la sua presenza nell’era della riproducibilità virtuale, sottolineando come la storia...

Paura per Lucescu: sviene nella riunione tecnica prima della sua ultima partita, ora è ricoverato in condizioni stabiliDurante una riunione tecnica, il tecnico della nazionale di calcio ha avuto un malore e si è accasciato a terra.

Argomenti più discussi: Continuità primaria-medie: i consigli di Maestra Federica; Se la vita dà alla scrittura un’altra prospettiva. Conversazione con A.M. Homes; Campione di ortografia a 14 anni: è il più rapido degli Stati Uniti; Cosa portare alla prima prova di Maturità 2026: materiale consentito, vocabolario e dress code.

A volte faccio esercizio di scrivere su un certo tema in italiano a mano senza dizionario. Di solito scrivo col cellulare e poi dimentico l'ortografia... Un mio amico italiano lo corregge nel suo tempo libero. Lo ringrazio tantissimo x.com

How long did it take you to learn Italian and what are best ways to learn faster? reddit