Paura per Lucescu | sviene nella riunione tecnica prima della sua ultima partita ora è ricoverato in condizioni stabili

Durante una riunione tecnica, il tecnico della nazionale di calcio ha avuto un malore e si è accasciato a terra. È stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in ambulanza. Le sue condizioni sono state dichiarate stabili dopo il ricovero. L’evento si è verificato poche ore prima dell’ultima partita in programma.

Malore per Mircea Lucescu. Il ct della Romania ha accusato un malore durante la riunione tecnica, è svenuto ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale. È accaduto oggi, 29 marzo, durante la riunione tecnica che ha preceduto l’ultima sessione di allenamento prima della partenza per la Slovacchia. L’allenatore, che in Italia si ricorda soprattutto sulle panchine di Inter e Brescia, è svenuto davanti ai calciatori e a dare il primo soccorso è stato il suo assistente, Florin Constantinovici. Nei giorni scorsi Lucescu – alla vigilia della semifinale playoff poi persa contro la Turchia – aveva dichiarato: “Non posso andarmene da codardo. Dobbiamo credere nella qualificazione ai Mondiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura per Lucescu: sviene nella riunione tecnica prima della sua ultima partita, ora è ricoverato in condizioni stabili Articoli correlati Leggi anche: Paura per Lucescu: sviene durante la riunione tecnica, ricoverato. Ora è in condizioni stabili Leggi anche: Calcio, Romania: paura per Lucescu, ricoverato in ospedale Contenuti utili per approfondire Paura per Lucescu sviene nella riunione... Temi più discussi: Lucescu accusa un malore e sviene durante la riunione tecnica, paura in Romania; Parma Cremonese: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Milan, Rabiot torna con il Torino dal primo minuto. Sulla sinistra c'è Bartesaghi; Milan, tentazione Fullkrug dall'inizio nella sfida contro il Torino: le scelte di Allegri. Romania, paura per Lucescu: sviene in allenamento dopo una sincope, è in ospedale sotto osservazioneIl ct ex Inter e Brescia Lucescu, malato da tempo, si è sentito male durante la riunione tecnica, non è in pericolo di vita ma non potrà sedere in panchina martedì contro la Slovacchia ... sport.virgilio.it Lucescu sviene durante la riunione tecnica, il c.t. della Romania ricoverato in ospedale: come staL'allenatore, oggi ottantenne, aveva lasciato l'ospedale pochi giorni fa per il playoff mondiale poi perso con la Turchia. I medici dell’ambulanza sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni ... corriere.it “Vuoi diventare un calciatore migliore Allora inizia a sbagliare di più” Quante volte in partita la paura di sbagliare ti ha bloccato Spesso si pensa che il giocatore migliore, sia quello che non sbaglia mai, ma in realtà è colui che dopo un errore riesce a miglior - facebook.com facebook Paura per #Lucescu, malore improvviso durante l'allenamento della Romania: "Trasportato d'urgenza in un ospedale" x.com