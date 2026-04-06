L’articolo esplora il concetto di estetica apocalittica e la sua presenza nell’era della riproducibilità virtuale, sottolineando come la storia sembri un ciclo senza fine, simile a un nastro di Moebius. La sensazione di un ripetersi costante, come in una serie di riassunti di puntate passate, mette in luce un mondo in cui tutto si trasforma e si ripete senza soluzione di continuità.

La storia non inizia e non finisce, tutto trasforma. La storia è un loop in un nastro di Moebius. Sembra che tutto sia finito e che si ripete sempre uguale, come se avessero mandato i riassunti delle puntate precedenti. Ecco perché questa è l’era della parodia, con la storia che diventa una caricatura. Non vuol dire che faccia ridere ma che è un clown pazzo che sghignazza mentre tortura in maniera crudele. Quando la storia diventa farsa: il tempo sospeso della modernità. Cos’è un trapper se non la parodia di una rockstar? Cos’è un’influencer se non la parodia di una Diva? Tutto il mondo dello spettacolo oggi è una triste parodia dell’epoca d’oro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’estetica apocalittica: l’era della parodia nella riproducibilità virtuale

Fiere: dall’estetica al benessere consapevole, nella Capitale al via Roma International Estetica(Adnkronos) – Un comparto in crescita, strategico per l’economia nazionale e con un forte radicamento territoriale nel Lazio.

“La Scogliera” post apocalittica della scrittrice Barbara MolinariNuovo incontro con i lettori per la scrittrice Irene Visentin: oggi alle 17 sarà al circolo Leonardo, angolo artistico e culturale in Via Giuseppe...

Si parla di: Fallout 2 batte i record di visualizzazioni su Prime Video: le ragioni dietro ai numeri che nessuno si aspettava; DDoD: Sparatutto d'azione top-down disponibile su Epic Games Store.

L'uovo dell'angelo, un anime metafisico che stupisce per la sua audacia formale e per la sua misteriosa dolcezza apocalitticaIn una città deserta e avvolta da una luce spettrale, una ragazzina vaga stringendo a sé un uovo che custodisce con devozione, senza conoscere davvero ciò che contiene. La sua routine silenziosa viene ... mymovies.it