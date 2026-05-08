La Massimo Youth Orchestra va in trasferta | in concerto all’Orto Botanico e nella Chiesa Maria SS delle Grazie

La Massimo Youth Orchestra si prepara a esibirsi in due concerti pubblici, uno all’Orto Botanico e l’altro nella chiesa Maria SS. delle Grazie. Gli eventi sono organizzati dal Teatro Massimo, che invita il pubblico ad ascoltare i giovani musicisti diretti dal Maestro Michele De Luca. Le esibizioni si svolgono al di fuori del tradizionale palcoscenico teatrale, portando la musica in luoghi aperti e di valore storico.

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Il Teatro Massimo torna ad abbracciare la città con due nuovi concerti, oltre i confini del Teatro di piazza Verdi, che vedono protagonisti i talenti della Massimo Youth Orchestra diretti dal Maestro Michele De Luca.Domenica 10 maggio alle ore 19, dopo una passeggiata tra gli alberi secolari.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento Oles nella Chiesa MadreFRANCAVILLA FONTANA - La città di Francavilla Fontana si prepara d entrare nel cuore dei Riti della Settimana Santa con due eventi di straordinaria... Leggi anche: "Caput seralcadi nel cuore del Capo", proiezione del documentario nella Chiesa Maria SS. della Mercede Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: What's on at the Massimo - May 5-10: Concerts and special Events of the week; L’orchestra del conservatorio Scarlatti suona al teatro Massimo; Grandi classici e giovani promesse a Palermo: l'Orchestra del Conservatorio in concerto; Benedetto Marcello, Nicola Marvulli e Barbara Ciccone in concerto a Teramo. Il Massimo per la città, al teatro due concerti gratuiti in arrivoIl teatro Massimo torna a incantare la città con due nuovi concerti della Massimo youth orchestra diretta dal maestro Michele De Luca. Il primo appuntamento è domenica alle 19. (ANSA) ... ansa.it Il Teatro Massimo di Palermo torna ad abbracciare la città: due concerti all’Orto Botanico e nel quartiere SperonePALERMO (ITALPRESS) – Il Teatro Massimo torna ad abbracciare la città di Palermo con due nuovi concerti, oltre i confini del teatro di Piazza Verdi, che vedono protagonisti i talenti della Massimo You ... msn.com Domenica 10 maggio, l'Orto Botanico di Palermo ospita il quartetto Ars Sonora, formato dai talentuosi giovani musicisti della Massimo Youth Orchestra. Un evento che non è solo un concerto, ma un'esperienza sensoriale completa che unisce la bellezza dell facebook